На Сахалине построят три спортивных объекта олимпийского резерва

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и ПАО "Газпром" договорились о совместной реализации масштабных проектов по строительству в регионе новых спортивных объектов олимпийского резерва. В Южно-Сахалинске планируется построить универсальный спортивный зал, центр водных видом спорта и ледовую арену, сообщается в пятницу в релизе пресс-службы регионального правительства.

"С компанией "Газпром" у нас налажены самые тесные связи. И эти важные социальные проекты - яркий пример нашего взаимодействия. Считаю очень справедливым, что энергетическая корпорация строит эти объекты именно у нас - в месте, где добываются углеводороды. Наши жители достойны наилучших условий для жизни и отдыха", - приводится в сообщении цитата губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко после встречи в Южно-Сахалинске с заместителем председателя правления "Газпрома" Виталием Маркеловым.

По информации областных властей, спортивные объекты будут построены в ближайшие годы, но точные даты пока не озвучиваются. Универсальный спортивный зал планируется разместить на улице Горького в Южно-Сахалинске. Общая площадь объекта составит почти 23 тыс. кв. м. На трибунах предусмотрены места для 3 тыс. зрителей. Рядом построят центр водных видов спорта, общая площадь которого превысит 17,5 тыс. кв. м. Он сможет принять до 800 зрителей. Оба объекта получат подземную парковку. Самым крупным проектом станет ледовая арена. Ее площадь - 29 тыс. кв. м. Объект разместят в районе пересечения улиц Пушкина, Пограничной и Емельянова - в центре областной столицы.

Спортивный кластер региона

Островной регион славится спортивным туризмом - на его территорию по этому направлению ежегодно приезжает большое количество отдыхающих с материковой части России и из других близлежащих стран. В Сахалинской области проводят спортивные соревнования не только регионального и всероссийского уровней, но и международного формата.

Будущие объекты станут еще одними составляющими спортивного кластера Сахалинской области, который сейчас в большей степени сосредоточен в юго-восточной части Южно-Сахалинска. В кластер входят спортивно-туристический комплекс "Горный Воздух", стадион "Спартак", волейбольный центр, школы летних и зимних видов спорта, горных лыж и сноуборда, олимпийского резерва по греко-римской борьбе, биатлонный комплекс, два ледовых дворца "Кристалл", центры единоборств и кендо, современный спортивно-оздоровительный комплекс и другие объекты.