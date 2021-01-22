Пожилые москвичи получили более 640 тыс. услуг за счет горячей линии комплекса соцразвития

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москвичи старшего поколения получили более 640 тыс. услуг благодаря горячей линии комплекса социального развития, которая запущена с весны 2020 года. За это время горожане обратились на нее более 1,6 млн раз, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Специально для людей, соблюдающих домашний режим, в марте была создана горячая линия по вопросам коронавируса. В один момент к 120 тыс. человек, которые находились на надомном обслуживании, прибавились еще почти два миллиона человек, которые могли позвонить в кол-центр и попросить о помощи в любой момент. Мы смогли перенастроить всю службу помощи на дому, взять дополнительную нагрузку. С начала работы на горячей линии было принято более 1,6 млн звонков и оформлено более 640 тыс. социальных услуг", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что каждый день на помощь москвичам выходят 7 тыс. социальных работников. Операторы кол-центра отвечают на основные вопросы о коронавирусе, а также принимают заявки на покупку и доставку лекарств, продуктов, дров и угля, товаров первой необходимости, корма для животных.

"За оперативностью, профессиональностью и безопасностью оказания услуг следит отдел контроля качества. После того, как социальный работник выполнил заявку, оператор кол-центра связывается с получателем услуги и уточняет, соблюдались ли меры предосторожности, был ли сотрудник в маске и перчатках, дистанционно ли передал товары", - говорится в сообщении.

Горячая линия комплекса социального развития работает ежедневно с 08:00 до 21:00. Операторы готовы ответить по телефону: +7 (495) 870-45-09.