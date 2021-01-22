В США почти 2 тыс. доз вакцины Moderna были испорчены из-за отключения холодильника

ТАСС, 22 января. Почти 2 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna были испорчены в больнице Бостона (штат Массачусетс) из-за того, что уборщик случайно отключил холодильник, в котором они хранились. Об этом в пятницу со ссылкой на представителя больницы Кайла Тото сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, инцидент произошел 19 января. "Холодильник находился в безопасном месте и был оснащен системой сигнализации. Было обнаружено, что вилка не была вставлена в розетку после того, как нанятый по договору сотрудник случайно вынул ее во время уборки", - заявил телекомпании Тото. В настоящее время ведется расследование инцидента, а также причин, по которым не сработала установленная в холодильнике сигнализация.

Как сообщила ABC, вакцина компании Moderna может храниться при температура от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 30 дней.