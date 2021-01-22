В России за сутки выявили 21 513 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, общее количество инфицированных достигло 3 677 352. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс.

В относительном выражении прирост, по данным штаба, составляет 0,6%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0,1%), Республике Тыва (0,2%), Ямало-Ненецком АО и Москве( 0,3%).

В частности, за сутки было выявлено 3 104 случая инфицирования в Санкт-Петербурге, 1142 - в Московской области, 491 - в Нижегородской области, 391 - в Ростовской области, 385 - в Свердловской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 527 404 человека.

Число умерших и выздоровевших

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего количества заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 4 696 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 247 - в Московской области, 531 - в Мурманской области, 482 - в Нижегородской области, 402 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее, до 68 412. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 59 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 38 - в Московской области, по 26 - в Ростовской области и Красноярском крае, 19 - в Краснодарском крае.