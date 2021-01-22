Участники ЕГЭ 2021 года должны подать заявление до 1 февраля

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выпускники школ, которые будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году, должны подать заявление на сдачу до 1 февраля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет", - говорится в сообщении.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ в нем необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. Можно указать любое количество предметов. "Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов", - добавили в ведомстве.

Выпускники текущего года должны подать заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения, а выпускники прошлых лет - в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определят органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования.