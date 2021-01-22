Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Столичная полиция предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.

В полиции отметили, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. "Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - отметили в главке.

Полиция также призывает граждан не поддаваться на провокации и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили ТАСС, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В новость внесены изменения (12:20 мск) - добавлены подробности по тексту.