Еврокомиссия подтвердила право Венгрии приобрести "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Еврокомиссия подтвердила право Венгрии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

"Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, - как, например, вакцина "Спутник V", - она имеет право это сделать. Это также ее дело, как она будут сертифицировать эту вакцину в своей стране - например, для экстренного применения, - но это разрешение будет действовать только на территории такой страны. Конечно, Еврокомиссия настаивает, что все вакцины должны соответствовать критериям безопасности и эффективности", - сказал Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о подписании Будапештом и Москвой контракта на приобретение 2 млн доз российского препарата.

Ранее Де Кеерсмакер неоднократно заявлял, что страны Евросоюза не имеют права вести собственные переговоры о дополнительных поставках с шестью западными поставщиками вакцины, в частности с американскими Pfizer и Moderna, с которыми контракты на предзаказ препарата для всего ЕС уже подписала Еврокомиссия.

"Цель нашей стратегии вакцинации - создать вместе со странами Евросоюза очень разнообразный и обширный портфель вакцин. В этом контексте страны могут проводить параллельные переговоры с производителями, с которыми у Евросоюза не подписан общий контракт на поставки вакцин (российскими и китайскими - прим. ТАСС)", - заявил Де Кеерсмакер.

В свою очередь глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос о переговорах Германии с Россией о содействии в сертификации российской вакцины в ЕС, заявил: "Еврокомиссия выступает как инвестор - мы вкладываем деньги в [западные] компании, которые производят вакцины в Европе, создавая рабочие места в Европе. Это совершенно не означает, что другие производители со всего мира не могут обратиться в ЕМА, после чего должна пройти полная процедура. Производитель должен предоставить ЕМА полную информацию о своей вакцине, чтобы получить разрешение на ее применение на европейском рынке".

Поставки в Венгрию

В пятницу министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Венгрия получит 2 млн доз российского препарата "Спутник V" для вакцинации одного миллиона граждан. Сийярто выразил сожаление, что западные вакцины поступают в его страну очень медленно в Венгрию, поэтому для Будапешта было очень важны договоренности с российской стороной, чтобы приобрести дополнительные большие объемы препарата из независимого от европейских контрактов поставщика.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с Сийярто в пятницу сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с венгерской стороной о поставке вакцины "Спутник V".