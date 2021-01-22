Калининградский губернатор поручил готовить регион к летнему наплыву туристов

КАЛИНИНГРАД, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ожидает открытия границ России не раньше осени этого года и в связи с этим поручил начать подготовку к туристическому сезону и возможному наплыву туристов в регион весной и летом.

"Если у нас и будут открываться границы, то, я думаю, что будет в лучшем случае к началу осени, с учетом той динамики вакцинирования, которая сейчас в мире есть, у нас в стране. Поэтому готовьтесь к тому, что те пики [российских туристов], которые мы видели с вами на протяжении июля и августа [2020 года], они будут и в мае, и в июне, и в июле, и в августе", - сказал Алиханов в пятницу на оперативном совещании в областном правительстве.

Глава региона отметил, что вопрос подготовки к пиковым нагрузкам, в том числе пляжей в курортной зоне на берегу Балтийского моря, область должна решать уже сейчас. Это касается готовности инфраструктуры, чтобы она не работала "в режиме перегруза". Губернатор потребовал от всех заинтересованных ведомств, в том числе от министерства туризма области, до начала будущей недели предоставить график подготовки нормативных актов по доведению до муниципалитетов средств на подготовку к высокому туристическому сезону.

По оценке региональных властей, в 2020 году в Калининградской области побывали 1,2 млн туристов, что ниже показателя 2019 года (более 1,7 млн туристов). Однако в пик сезона в июле и августе, загруженность отелей в регионе достигала 98%, что, по оценкам властей, сопоставимо с периодом игр ЧМ по футболу 2018 года. В 2021 году общий поток туристов в область может достичь 1,8 млн - 2 млн человек.