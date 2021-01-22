В мире за семь дней выявили на 15% меньше заразившихся коронавирусом, чем неделей ранее

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за последние семь дней впервые с конца ноября оказалось меньше, чем неделей ранее, причем сразу на 15%, следует из подсчетов ТАСС.

С 15 по 22 января коронавирус выявили у 4,37 млн человек. Всего заразились уже 97,5 млн жителей планеты - каждый 80-й.

Вылечились по меньшей мере 55% из них. Однако продолжают болеть как минимум 25,5 млн человек (на 1 млн больше, чем на прошлой неделе), причем эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику.

Число жертв пандемии за семь дней возросло на 94 тыс. - это немногим меньше, чем неделей ранее, когда были зарегистрированы максимальные 96,7 тыс. смертей. Тем не менее летальность новой инфекции остается на минимальном уровне - 2,14%.

Где стабилизация

В США уже пять дней подряд выявляют менее 200 тыс. заразившихся в сутки - такого не было с конца декабря. За неделю число заболевших выросло всего на 5,6%.

В Индии недельный прирост снизился до минимума за всю пандемию - 0,9%. Если на прошлой неделе в среднем фиксировали 18-20 тыс. новых случаев заражения в сутки, то на этой - около 14 тыс. При этом в стране продолжают лечение лишь 1,8% заболевших.

В России четвертый день подтверждают менее 22 тыс. случаев. За неделю количество инфицированных увеличилось на 4,6% против 7,3% в конце декабря, а доля так называемых активных случаев в среду впервые опустилась ниже 15%.

Среди стран Европы ситуация стабилизируется в Великобритании, Германии, Италии и Чехии. Так, в Соединенном Королевстве, где в первых числах января выявляли по 68 тыс. заразившихся в день, сейчас регистрируют в среднем 35 тыс. Однако в стране очень велика доля тех, кто болеет прямо сейчас, - 57%. В Италии среднесуточная заболеваемость сократилась на 20%, в Германии - примерно на 25%, а в Чехии по сравнению с пиковыми значениями начала месяца - вдвое.

Где рост

При этом заболеваемость снова вышла на пик в Испании: в четверг там сообщили о 44 тыс. заразившихся, что в 5,5 раза выше мартовского максимума и в два раза больше октябрьского, а общее число заболевших в королевстве за неделю возросло на 10%. На этом фоне власти некоторых регионов вновь ужесточают ограничения.

Серьезные вспышки инфекции снова фиксируют в некоторых государствах Латинской Америки. В Колумбии и Мексике суточный прирост числа инфицированных поднимался до 20 тыс., что для обеих стран является максимумом с начала пандемии, а в Перу он вернулся к уровню конца сентября, когда в республике регистрировали по 5 тыс. заболевших в день.

Пики смертности

В США на этой неделе в среднем умирали около 3,2 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Это все еще самый высокий показатель в мире, но по сравнению с началом месяца он немного снизился. В последние два дня, однако, власти снова сообщают о 4,3 тыс. умерших. Всего в стране зафиксировали более 410 тыс. летальных исходов из-за новой болезни, то есть умерли 1,7% заразившихся.

В Великобритании 20 января зарегистрировали более 1,8 тыс. смертей - максимум за пандемию. Летальность в королевстве составляет 2,6% (98 тыс. умерших).

Более чем втрое выше она в Мексике - 8,5%. Там в последние два дня фиксируют по 1,5 тыс. умерших - это заметно больше максимума прошлой недели. В Германии, напротив, в среднем умирают 800 человек в сутки - примерно на 100 меньше, чем в предыдущие семь дней.

Если учитывать численность населения, самая тяжелая ситуация складывается в Бельгии, где на каждые 100 тыс. жителей приходится 178 умерших из-за коронавируса, Словении (158) и Чехии (141).