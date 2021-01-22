ГП вынесла повторные предостережения из-за призывов к участию в незаконных акциях

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России вынесла повторные предостережения руководителям интернет-компаний из-за распространяющихся призывов к участию в незаконных массовых акциях 23 января. Об этом журналистам сообщил в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"В связи с распространением в соцсетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона 23 января текущего года, в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий", - сказал Иванов.

Он также предупредил граждан и юридических лиц, что призывы к участию в незаконных акциях образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. В случае, если будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, то действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). Иванов особо отметил, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных ст. 150 и 151.2 УК РФ. "Таким образом, лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности", - добавил он.