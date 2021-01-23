В штате Нью-Йорк израсходовали имеющиеся запасы вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Штат Нью-Йорк к вечеру пятницы израсходует все имеющиеся запасы вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на встрече с журналистами губернатор штата Эндрю Куомо. Трансляцию его выступления вел телеканал NY1.

"Все доставленные в штат дозы вакцины будут израсходованы к исходу дня", - отметил он, указав, что в центрах вакцинации в пятницу оставалось 28 тыс. доз. "Проблема в том, что мы делаем в день 80 тыс. инъекций вакцины, - сообщил он. - Так что 28 тыс. доз не хватит на целый день".

Ранее власти города Нью-Йорка приняли решение отложить на неделю сроки инъекции первой дозы вакцины от коронавируса примерно для 23 тыс. жителей города, а также из-за нехватки вакцины на двое суток приостановить работу 15 центров вакцинации.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано 24,7 млн случаев заражения коронавирусом, 412,7 тыс. человек умерли, в том числе 41,9 тыс. в штате Нью-Йорк.