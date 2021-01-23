Почти 200 переброшенных в Вашингтон бойцов Национальной гвардии США заразились COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которые были привлечены к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal .

По словам ее источников, некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте. Они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования.

Около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией. Она состоялась в среду. О каких-либо происшествиях во время церемонии не сообщалось.

Беспрецедентные меры безопасности были приняты, в частности, в связи с тем, что 6 января сторонники Дональда Трампа, являвшегося в то время действующим президентом США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.

По сведениям газеты, всех гвардейцев перед отправкой в столицу США проверили на наличие симптомов заражения коронавирусом. Вместе с тем соответствующие тесты провели не всем. Около 7 тыс. бойцов Национальной гвардии США останутся в Вашингтоне до конца текущего месяца.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 24,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 413 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.