Сын Трампа заявил, что будет писать в Telegram-канале из-за политики крупных соцсетей

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Сын бывшего президента США Дональд Трамп - младший заявил в пятницу, что будет публиковать материалы в Telegram-канале, поскольку недоволен политикой, которую проводят в Facebook, Instagram и Twitter.

"Я рад быть здесь, в Telegram", - отметил Трамп - младший. Видеозапись его выступления опубликована в его канале. Он отметил, что в популярных социальных сетях на консерваторов оказывают давление.

"Нам нужно держаться подальше от "большой тройки" - Twitter, Instagram, Facebook", - полагает Трамп - младший. Он пояснил, что по-прежнему пользуется этими соцсетями, но считает, что их руководство может в любой момент его заблокировать.

Трамп - младший является одним из вице-президентов компании Trump Organization. Она принадлежит его отцу - бывшему президенту США Дональду Трампу.

Учетная запись Дональда Трампа в Twitter была заблокирована в последние недели его пребывания на посту президента США. Он также был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники Трампа, являвшегося в то время главой администрации США, попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.