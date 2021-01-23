В Москве призвали не ходить на массовые акции и не подвергаться риску заражения COVID-19

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Массовые акции в Москве могут привести к дестабилизации ситуации с заражением коронавирусной инфекцией, жителей призвали не рисковать здоровьем. Об этом сообщила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

"Мы очень боимся, что вся ситуация и та стабилизация, которую мы достигли, может откатиться назад из-за массовых акций. У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены. То есть это уже правовая больше часть, а мы все же говорим о санитарно-эпидемиологической. Но неминуемо одно приведет к ухудшению другого. Поэтому мы сегодня предостерегаем от проведения и участия, поскольку для нашего города сегодня это очень рисковые мероприятия", - сказала Андреева.

Она отметила, что в Москве 39% бессимптомных больных коронавирусом среди всех выявленных. В основном бессимптомно болеют молодые люди. И они могут представлять опасность для тех родственников, которые живут вместе с ними. В большинстве в больницах, где лечат людей с коронавирусом, лежат люди от 55 лет и старше, и они очень тяжело переносят эту инфекцию.

"Просто ради их жизни и здоровья нельзя сегодня в городе, который только возвращается к нормальной жизни, призывать к подобным мероприятиям, потому что это на сегодняшний момент может закончиться очень грустно", - добавила руководитель надзорного ведомства.

Андреева подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены.

Призывы к акциям

Ранее в интернете сторонники блогера Алексея Навального распространили призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.