Крым предложил создать сообщество городов, входивших в состав Византийской империи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Международное сообщество городов, входивших в состав Византийской империи, может быть создано по инициативе крымских властей. От республики в него могут войти сразу несколько населенных пунктов, в том числе старейший город России - Керчь, сообщил ТАСС вице-премьер Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Сейчас мы устанавливаем связи с зарубежными городами, история которых связана с Византией. В Крыму таких городов много, сохранились и действуют средневековые христианские храмы, ученые многие годы исследуют руины византийских крепостей. Эта тема представляет интерес для широчайшего круга людей - это туризм, наука, образование, культурные связи", - сказал Мурадов.

Римская империя играла важную роль в истории Крыма с I века до нашей эры, позднее значительная часть полуострова оказалась под контролем ее наследницы - Византийской империи. Многие из городов, построенных или активно развивавшихся в византийский период, существуют до сих пор - среди них Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие. В Керчи, в частности, расположен один из самых древних христианских храмов в России - церковь Святого Иоанна Предтечи, построенная примерно в X веке в византийском стиле.

Византийская империя была образована в IV веке нашей эры из восточной части Римской империи и просуществовала до середины XV века. Государство оставило богатейшее культурное наследие, стала связующим звеном между античным миром и христианским, между Востоком и Западом. Сыграла значительную роль и в российской истории. Империя являлась крупнейшим центром православия, в том числе благодаря ей произошло крещение Руси.

Мурадов напомнил, что в начале 2020 года в Керчи была учреждена Российская ассоциация античных городов, куда вошли девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Тогда же прошла первая очная встреча представителей вошедших в нее муниципалитетов. Планировалось выйти на международный уровень, привлекая в ассоциацию зарубежные города с античным наследием, включая Афины, Рим и Стамбул. Примеры, когда города, в том числе европейские, выстраивают дружеские и побратимские отношения с крымскими муниципалитетами, уже есть - например, постоянно поддерживают связь и проводят совместные акции руководители Ялты и Ниццы. "В этом особая прелесть: между муниципалитетами выстраиваются отношения, исходя не из политических соображений, а исходя из культурных связей, дружеских взаимоотношений", - уточнил вице-премьер.

"Хотя ситуация с коронавирусом осложнила сообщение и взаимные поездки, работа тем не менее продолжается. Формы муниципального партнерства для нас очень важны. Они не несут политических функций, а нацелены на развитие культурных связей, обмен опытом в сфере сохранения исторического наследия, на развитие туризма и науки, прежде всего - археологии. И такого рода ассоциации дают крымским городам еще одну возможность выйти на уровень международного сотрудничества, которое наши оппоненты за рубежом всячески пытаются блокировать", - отметил он.

Международные площадки

Собеседник добавил, что несмотря на обусловленные ситуацией с коронавирусом ограничения Крым продолжает сотрудничество и по другим международным проектам, в частности с Абхазией, Сирией и Никарагуа. Более чем в 30 странах даже во время пандемии не прекращали работу Клубы друзей Крыма.

"Знаю, что активно работал и координационный совет Ассоциации друзей Крыма, все проекты этого объединения реализуются на безвозмездной основе и помогают формировать объективный образ российского Крыма. Так, недавно была проведена презентация книги "Наш Крым" нашего норвежского друга и руководителя организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрика Вебера. Эта замечательная книга, которая вышла на немецком, турецком и русском языках, касается острых международных вопросов, событий на Майдане на Украине в 2013-2014 годах и реакции на них в Крыму. Автор неоднократно бывал не только у нас на полуострове, но и в Донецке и Луганске", - рассказал вице-премьер.

Не прекращается совместная с МИД России работа на международных площадках - в ООН и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Организации Объединенных наций, отметил Мурадов. "На них активно выступают представители неправительственных организаций, в том числе национальных общин Крыма. Они рассказывают правду о том, как на самом деле развивается ситуация в Крыму. Это важное направление международной деятельности, которое мы будем развивать и поддерживать", - подчеркнул он.

О санкциях

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.