В Москве за сутки умерли 64 человека из-за коронавируса. Это минимум с 2 ноября

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64, это минимум с 2 ноября. Всего в столице умерли 12 895 человек, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Днем ранее в городе было зарегистрировано 72 смерти из-за COVID-19.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 2 668 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 910 057 инфицированных
Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 3 037 заболевших.