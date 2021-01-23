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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 64 человека из-за коронавируса. Это минимум с 2 ноября

За все время пандемии в столице умерли 12 895 человек из-за коронавируса

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64, это минимум с 2 ноября. Всего в столице умерли 12 895 человек, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. 

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Днем ранее в городе было зарегистрировано 72 смерти из-за COVID-19.

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 2 668 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 910 057 инфицированных

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было выявлено 3 037 заболевших.

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