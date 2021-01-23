В Москве за сутки умерли 64 человека из-за коронавируса. Это минимум с 2 ноября

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64, это минимум с 2 ноября. Всего в столице умерли 12 895 человек, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.