Соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлением МЖД появится в 2023 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Строительство соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для создания полноценной системы наземного метро и увеличения вариантов маршрутов мы совместно с РЖД строим ветвь, которая свяжет Киевское и Смоленское направления МЖД, по ней в будущем поедут поезда МЦД-4. Завершить строительство планируем в 2023 году", - сказал Бочкарев.

Он уточнил, что протяженность новой ветки составит почти 9 км, на ней построят четыре остановочных пункта: "Кутузовская", "Камушки", "Ермакова роща", "Поклонная гора". Ключевой объект - крупная железнодорожная эстакада в районе "Москва-Сити" длиной 2 км на 52 опорах.

По словам заммэра, переустройство инженерных систем выполнено почти полностью; ведется строительство искусственных сооружений, в частности, железнодорожной эстакады у "Сити", моста через Москву-реку и моста через Киевскую ветку МЖД.

"Соединительная ветвь готова более чем наполовину", - добавил Бочкарев.