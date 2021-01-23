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Кабмин принял проект распоряжения о распределении субсидий на оснащение спортобъектов

Проектом распоряжения, в частности, предлагается распределить средства федерального бюджета для создания 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 78 субъектах РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России приняло проект распоряжения о распределении субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование государственных программ в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Как говорится в сообщении на сайте правительства, такое решение принято по итогам заседания кабмина в четверг.

Проектом распоряжения, в частности, предлагается распределить средства федерального бюджета для создания 100 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 78 субъектах Российской Федерации.

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