Юлию Навальную отпустили из полиции

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Жену Алексея Навального Юлию отпустили из полиции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Навальную отпустили без составления протокола", - сказал источник.

Она была задержана за участие в незаконной массовой акции на Пушкинской площади.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.