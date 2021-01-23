ОП обеспокоена данными о вовлечении детей и подростков в участие в незаконных митингах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Информация о призывах к несовершеннолетним принимать участие в несанкционированных акциях 23 января вызывает обеспокоенность, любое манипулирование людьми нельзя одобрять. Такое мнение ТАСС в субботу выразила секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева.

"Информация о призывах к школьникам в соцсетях выйти на несанкционированные мероприятия не может не вызывать обеспокоенность. Уверена, что в семьях обсуждается эта ситуация и ее причины, родители рассказывают своим детям о возможных последствиях участия в акциях, которые не согласованы. Любое манипулирование людьми не может быть одобрено, тем более, когда это манипулирование детьми", - сказала Михеева.

В свою очередь председатель комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Воронцов отметил, что призывы к детям и подросткам выходить на митинги являются "политическим бессилием". "Когда речь идет о политической борьбе, надо ставить под знамена себе подобных, убеждать людей своего и старшего возраста в своей правоте, а это не просто, потому что они, в отличие от детей, уже знают, что такое хорошо и что такое плохо", - считает он.

Он добавил, что сами призывы участвовать в несогласованных акциях содержат мало информации об Алексее Навальном, после задержания которого начались призывы к массовым митингам.

"И это объяснимо: если целиком раскрыть историю данной личности, то она будет выглядеть в ином свете. Скорее всего те, кто собирался выйти на улицу в поддержку этого человека, остались бы дома. Если бы знали, что в прошлом году он систематически нарушал законодательство РФ, не являясь для отметки в уголовно-исправительную инспекцию в соответствии с приговором суда об условном осуждении. На сайте УФСИН Москвы есть открытая информация о том, что данный персонаж более 10 раз нарушал законодательство РФ", - отметил он.

По мнению члена ОП, в этом случае "детям под прикрытием борьбы за свободу предлагают выразить какой-то протест, не посвящая в саму суть дела, а рассчитывая на юношеский максимализм, желание выделиться из толпы и показать свободу личности". "Это игра на чувствах подростков. В то же время сегодня многие подростки занимаются творчеством, посещают "Сириус", "Кванториумы", а не ходят по улицам непонятно зачем. Наша задача, чтобы таких вовлеченных в интересные занятия детей становилось все больше", - заключил Воронцов.

О провокациях

Первый зампред комиссии ОП по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов отметил, что пока ситуация с несогласованными акциями "спокойная и полиция настроена действовать максимально корректно и сдержано".

"Это несмотря на то что мы видим прямое провоцирование со стороны организаторов и участников акций. А что такое прямое провоцирование? Это когда уже начинают бить полицейских сзади, по голове и так далее. Это вызывает очевидную ответную реакцию. Надо понимать, что провокации в таких случаях ни к чему хорошему никогда не приводят. Надеюсь, что сегодня не будет экстраординарных сюжетов ни по количеству задержанных, ни по неприятностям, связанным с крупными столкновениям с полицейскими силами", - добавил он.

Следователи возбудили уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним выйти на несогласованную акцию 23 января, сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - привлечение виновных лиц к административной ответственности. Также внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. В Генпрокуратуре отметили, что лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.