{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Во Франции 1 млн человек привились от коронавируса

Кампания по вакцинации населения стартовала в стране 27 декабря

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Миллион французов уже сделали прививки от коронавируса до настоящего момента. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"1 млн французов вакцинированы", - оставил он короткую запись в Twitter, сопроводив ее фотографией рукописной записки с благодарностью всем, кто участвовал в организации и проведении кампании по вакцинации.

Во Франции кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала 27 декабря. Сначала привиться должны были постояльцы домов престарелых и медики, которые подвержены высокому риску заражения. К настоящему времени кампания охватила всех жителей страны старше 75 лет, а также людей с тяжелыми заболеваниями. В январе, по расчетам властей, должны быть вакцинированы около 1 млн жителей страны, а до конца февраля - в общей сложности 2,5 млн человек.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19Кастекс, Жан
Протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина" в Москве
Участников незаконной акции начали задерживать
Читать полностью