Во Франции 1 млн человек привились от коронавируса

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Миллион французов уже сделали прививки от коронавируса до настоящего момента. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"1 млн французов вакцинированы", - оставил он короткую запись в Twitter, сопроводив ее фотографией рукописной записки с благодарностью всем, кто участвовал в организации и проведении кампании по вакцинации.