Во Франции 1 млн человек привились от коронавируса

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Миллион французов уже сделали прививки от коронавируса до настоящего момента. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс.
"1 млн французов вакцинированы", - оставил он короткую запись в Twitter, сопроводив ее фотографией рукописной записки с благодарностью всем, кто участвовал в организации и проведении кампании по вакцинации.
1 million de Français vaccinés. pic.twitter.com/domYssnqcj— Jean Castex (@JeanCASTEX) January 23, 2021
Во Франции кампания по вакцинации населения от коронавируса стартовала 27 декабря. Сначала привиться должны были постояльцы домов престарелых и медики, которые подвержены высокому риску заражения. К настоящему времени кампания охватила всех жителей страны старше 75 лет, а также людей с тяжелыми заболеваниями. В январе, по расчетам властей, должны быть вакцинированы около 1 млн жителей страны, а до конца февраля - в общей сложности 2,5 млн человек.