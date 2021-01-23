В Набережных Челнах открылся новый онкологический центр

КАЗАНЬ, 23 января. /ТАСС/. Новый онкологический центр, рассчитанный на 100 тыс. посещений и 30 тыс. сеансов лучевой терапии в год, открылся в Набережных Челнах (Республика Татарстан), сообщила журналистам в субботу пресс-служба главы республики.

"В медучреждении представлен весь технологический цикл по оказанию специализированной онкологической помощи: профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение, диспансерное наблюдение. Все это сконцентрировано в одном месте, что позволит сократить время установления диагноза, повысить его точность и максимально быстро начать лечение. В центре будет оказываться поликлиническая и хирургическая помощь, лучевая терапия, химиотерапия и паллиативная помощь", - говорится в сообщении. В церемонии открытия принял участие глава республики Рустам Минниханов.

Центр рассчитан на 100 тыс. посещений и 30 тыс. сеансов лучевой терапии в год. Диспансер состоит из двух блоков: радиологического и амбулаторного. Учреждение будет обслуживать девять районов республики. За последние два года в Татарстане проведена работа по привлечению и обучению кадров. На работу приняли 31 специалиста, из них 14 онкологов, два рентгенолога, три врача ультразвуковой диагностики и три врача-эндоскописта.

В открытии объекта также принял участие заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. "В Татарстане очень приветствуется развитие онкологической службы в виде зонального подхода, что способствует повышению доступности онкологической помощи нашим гражданам. Это позволяет проводить диагностику на ранних этапах. Очень правильный и грамотный подход", - сказал замминистра.