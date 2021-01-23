У посольства Белоруссии в Москве собралась акция из нескольких человек

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Менее 10 человек приняли в субботу участие в акциях сторонников белорусской оппозиции возле посольства Белоруссии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты выстроились в так называемую цепь солидарности, в руках они держали два бело-красно-белых флага.

По словам участников акции, многие из них приходят к белорусскому посольству каждый день или раз в два дня.

По состоянию на 14:30 мск напротив посольства уже дежурили правоохранители в составе пяти-шести человек. Около 20:00 мск к протестующим подошли сотрудники правоохранительных органов, но после того, как услышали от демонстрантов: "У нас все мирно, к 22 часам разойдемся", вновь отошли на несколько метров. Задержаний не было.