В Москве завершилась несанкционированная акция

Все улицы и площади, где собирались протестующие, сейчас освобождены от скопления людей, хотя меры безопасности в районе Тверской улицы и СИЗО "Матросская Тишина" пока усилены. Последней точкой, где были стычки между правоохранителями и участниками акции, стал район рядом с "Матросской Тишиной", но сейчас там уже никого нет, протестующие разошлись по дворам.

По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованной акции на Пушкинской площади участвовали около 4 тыс. человек. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что задержаны порядка 600 человек.

Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с СИЗО "Матросская Тишина" произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейских и омоновцев избивали, срывали с них шлемы, кидали в правоохранителей снежки, бутылки, фаеры, петарды, куски льда. В ответ проводились жесткие задержания с применением специальных средств. Пострадавшие есть с обеих сторон. Кроме того, участники незаконной акции перекрывали движение транспорта на Большой Дмитровке, Страстном бульваре и на Садовом кольце.