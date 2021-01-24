Льготы для дальневосточников коснутся более 20 популярных авиамаршрутов

ТАСС, 24 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидировании льготных авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) по более чем 20 популярным маршрутам. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелеты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что в список маршрутов вошли перелеты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

Общий размер выделенных средств на субсидирование авиаперелетов из ДФО составил 5 млрд рублей.

Мишустин на заседании кабмина 21 января сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу, "в том числе, чтобы слетать в отпуск, к родственникам или на лечение". Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тыс. рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок.

В прошлом году такие билеты приобрели более 500 тыс. человек. По оценке Мишустина, благодаря новым субсидиям эту возможность получат еще не менее 450 тыс. человек. Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится, резюмировал председатель правительства.