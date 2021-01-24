Руководство Ирака утвердило более 340 смертных приговоров по делам о терроризме

ТАСС, 24 января. Власти Ирака утвердили более 340 смертных приговоров, вынесенных ранее иракскими судами преимущественно по делам, связанным с террористической деятельностью обвиняемых. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление канцелярии президента Ирака.

В нем отмечается, что иракское руководство "ратифицировало более 340 смертных приговоров, вынесенных судами страны последней инстанции в отношении обвиняемых по делам о терроризме и тяжких уголовных преступлениях".

Президентская канцелярия указала, что приговоры о смертной казни были утверждены "после тщательной проверки дел в соответствии со всеми правовыми нормами и Конституцией Ирака, а также после использования всех способов обжалования и невозможности применения в отношении осужденных амнистии".