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Пандемия COVID-19

СМИ: в Нидерландах задержали 25 человек в первую ночь действия комендантского часа

Правоохранительные органы страны также оштрафовали более 3,6 тыс. человек за нарушение режима комендантского часа

ГААГА, 24 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Нидерландов задержали 25 человек и оштрафовали более 3,6 тыс. человек за нарушение режима комендантского часа, введенного в стране с субботы для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

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"Люди были задержаны за насилие в отношении сотрудников полиции или отказ уходить домой", - отметил телеканал.

Комендантский час вступил в силу с субботы, 23 января, и действует с 21:00 до 04:30 по местному времени (с 23:00 по 06:30 мск). В этот период людям разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Могут продолжать свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд. Разрешен и выгул собак, но только одним членом семьи. Это первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила карается штрафом в €95.

По данным полиции, у около 80% людей, остановленных в ходе проверок, были заполнены все необходимые документы, свидетельствующие о том, что они попадают под исключение.

Согласно НТК, проблемы наблюдались лишь в нескольких населенных пунктах. Так, в городе Урк провинции Лимбург порядка сотни молодых людей разъезжали по причалу на автомобилях, игнорируя комендантский час, а чуть позже был подожжен центр по тестированию на коронавирус. Полиция задержала двух подозреваемых в инциденте, а также выписала десятки штрафов за отказ соблюдать режим. Молодежь в населенном пункте Стейн этой же провинции также решила выразить свое недовольство решением правительства. Около 100 человек здесь вышли на улицы после комендантского часа. Они включили громкую музыку, распивали алкоголь, а затем двинулись по улицам, скандируя лозунги, обвиняющие власти в диктатуре. Правоохранители задержали 14 человек.

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НидерландыПандемия COVID-19
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