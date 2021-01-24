Глава СПЧ назвал удовлетворительной работу правоохранителей на несанкционированных акциях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев удовлетворительно оценивает работу сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированных акций 23 января. Об этом он заявил в воскресенье в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"В целом я оцениваю работу правоохранителей удовлетворительно. В основном задержания прошли спокойно. Насколько я понимаю, в Москве отпущены практически все задержанные. Там была маленькая проблема с задержкой при составлении протоколов, потому что много было задержанных, и не всех отпустили через три часа", - сказал он.

Он уточнил, что информация еще собирается. Также Фадеев сообщил, что осведомлен об инциденте с женщиной, которую сотрудник правоохранительных органов ударил ногой. "Здесь будут разбираться. Насколько я знаю, будет проверка", - добавил глава СПЧ.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.