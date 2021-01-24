Омбудсмен Москвы заявила, что на акциях 23 января в городе задержали более 1 тыс. человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек задержали на несогласованных акциях 23 января в Москве. Об этом сообщается в воскресенье на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой.

"По предварительным данным, задержано более 1 тыс. человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подавляющее большинство участников составили молодые люди от 20 до 30 лет, также было много несовершеннолетних.

Потяева постоянно была на связи с правозащитниками, членами Общественной наблюдательной комиссии, представителями МВД по Москве, а также способствовала разрешению ситуации в отношении некоторых задержанных на митинге, подчеркивается в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выезжала в отдельные ОВД по ЦАО, где были задержаны несовершеннолетние.

Омбудсмен продолжает изучать и анализировать все конфликтные ситуации, произошедшие в ходе акции, а также направляет запросы в соответствующие организации и органы власти.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.