В США считают, что инаугурация Байдена могла привести к росту числа случаев COVID-19

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Бывший координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс считает, что связанные с инаугурацией президента США мероприятия, в частности, нахождение близко друг к другу 30 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, могли привести к росту числа случаев заражения COVID-19.

На вопрос ведущей телеканала CBS о том, представляют ли такие собрания повышенный риск для распространения инфекции, Биркс ответила: "Так может быть".

"Когда вы собираете вместе 30 тыс. человек, вы знаете, что у них, скорее всего, заболевание проходит бессимптомно. Вы проверили, протестировали не всех военнослужащих, - сказала она в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье. - Они выполняют свой долг. Могу вас заверить, что они пожертвуют своим здоровьем для выполнения задачи".

Командующий Национальной гвардией генерал Армии (сухопутных войск) США Дэниел Хокансон, слова которого привела в субботу телекомпания ABC, подтвердил сообщения СМИ, что у 200 бойцов, привлеченных к охране мероприятий инаугурации, выявлен коронавирус. Около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с приведением к присяге 20 января президента США Джозефа Байдена.

Беспрецедентные меры безопасности были приняты, в частности, в связи с тем, что 6 января сторонники уже бывшего президента Дональда Трампа попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.