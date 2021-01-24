Умер экс-начальник таможенной инспекции ФТС Волков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил о смерти бывшего начальника таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Волкова от коронавирусной инфекции.

"Сегодня утром от COVID скончался экс-начальник таможенной инспекции ГТК/ФТС генерал-майор А. Волков, один из героев дела "Трех Китов", - написал, в частности, Хинштейн в воскресенье в своем Twitter.

Дело о реализации контрабандной мебели через торговые центры "Три кита" и "Гранд" было возбуждено в 2000 году. К ответственности также были привлечены двое сотрудников ГТК Марат Файзуллин и Александр Волков. В 2003 году суд оправдал Волкова и Файзулина, обвинявшихся в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели, которая реализовывалась в магазинах "Гранд" и "Три кита".