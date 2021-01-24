Бывший папский гвардеец-повар хотел бы открыть первый ресторан в Ватикане

РИМ, 24 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший швейцарский гвардеец Дэвид Гайссер, совмещавший службу в папской почетной охране со своей основной профессией повара, рассказал корреспонденту ТАСС о планах открыть свое заведение. Там все могли бы есть за одним столом без обслуживания официантов.

"В Ватикане собираются представители разных национальностей, это своего рода многонациональное государство, и каждый ест то, к чему привык, но одновременно Ватикан находится в Риме, поэтому распространена итальянская кухня", - рассказал Гайссер.

"Было бы здорово открыть ресторан в Ватикане, - продолжил он. - Если бы у меня была такая возможность, то я представляю себе большой общий стол в подобии пещеры с большим количеством закусок: очень простые блюда, хороший хлеб, хорошее вино, хорошее пиво. И никакого обслуживания, чтобы все сидели за одним столом и каждый мог бы брать себе все, что хочет".

Во время службы в Ватикане Гайссер в основном готовил своим сослуживцам. "Обычно швейцарским гвардейцам готовят польские монахини, поэтому блюда в основном польской и итальянской кухни. Но иногда у них выходной, и тогда их заменял я", - вспоминает собеседник агентства.

Гастрономические пристрастия понтификов

Гайссер готовил для Папы Римского Бенедикта XVI, когда он уже отрекся от престола и начал жить в Ватикане в статусе почетного Папы Римского на покое. "Это было уже когда он отрекся от престола, он жил уже в своей квартире в саду Ватикана, и я разделил с ним трапезу, мы много говорили. Часа три я провел за плитой, потом мы два часа сидели вместе за столом. Мы много говорили, но о чем - это остается секретом", - поведал Гайссер.

По его словам, аргентинец Франциск обожает традиционную аргентинскую сладость - "дольче де лече", которая используется в десертах. Бенедикт предпочитает родную баварскую кухню и тоже неравнодушен к сладкому.

Для Франциска Гайссер не готовил, но много общался с ним и теперь хочет подарить ему свою книгу рецептов.

Святой Николай

"У швейцарских гвардейцев непростая работа, как у полиции", - говорит Гайссер. Чтобы попасть на службу, необходимо иметь хорошую физическую подготовку, обладать начальными военными навыками, пройти тест на уровень интеллекта, продемонстрировать знание языков и быть католиком. "Ответственность за Папу, его высоких гостей, президентов - это непростая работа, требующая полной отдачи, внимания, но это интересно", - считает Гайссер.

У швейцарских гвардейцев есть нечто общее с Россией. Их покровитель - глубоко почитаемый православными Святой Николай, праздник которого, по католическому календарю, отмечается 6 декабря (соответствует православному Николе Зимнему 19 декабря). Святой Николай в Швейцарии не имеет никакого отношения к американскому Санта-Клаусу. Он приходит к детям 6 декабря и к тем, кто хорошо себя вел, кладет в развешенные носки сладости и фрукты.

День святого покровителя швейцарские гвардейцы всегда отмечают общим застольем, на котором обязательно присутствует традиционное швейцарское блюдо - фондю, а также итальянские блюда, в том числе из разных регионов, рассказал бывший гвардеец, который участвовал в приготовлении праздничного стола.