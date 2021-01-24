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Более 10 человек вышли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Они выстроились в цепь на улице Маросейка
© Артем Попов/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 10 демонстрантов принимают в воскресенье участие в очередной акции у здания посольства Белоруссии в Москве. Обстановка рядом с диппредставительством по состоянию на 19:30 мск остается спокойной, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции, выражающие несогласие с результатами августовских выборов президента Белоруссии, выстроились в цепь на улице Маросейка напротив здания посольства. Они ведут себя тихо и не скандируют политических лозунгов. Манифестанты держат в руках бело-красно-белые флаги, некоторые из них одеты в теплые накидки этих цветов.

Рядом со зданием припаркован автомобиль полиции. Правоохранители наблюдают за ситуацией, не вмешиваясь в происходящее.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко, а второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, считавшаяся его основным соперником. На этом фоне в стране начались и продолжаются акции протеста несогласных с итогами голосования.

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БелоруссияРоссия
Пандемия COVID-19
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