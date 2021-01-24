Президент Мексики 25 января обсудит с Путиным поставки вакцины от COVID-19 из России

ТАСС, 24 января. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник поговорит по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"Информирую вас, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации, завтра в 08:00 (17:00 мск). Речь пойдет о будущем двусторонних отношений, а также поставках российской вакцины [от коронавируса] в Мексику", - написал министр в Twitter.

21 января глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что фонд ожидает скорой регистрации вакцины "Спутник V" в Мексике.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи.