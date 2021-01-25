В Минздраве заявили, что заболеваемость ковидом у беременных выше, чем в популяции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коронавирусная заболеваемость среди беременных значительно выше, чем в популяции, при этом течение заболевания схоже. Такие данные следуют из обновленных методических рекомендаций Минздрава РФ по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.

"Имеются противоречивые данные относительно большей подверженности беременных женщин коронавирусной инфекции из-за изменений в организме <...> Так, основываясь на публикациях из Китая, Италии и США, имелись утверждения, что полученные данные не свидетельствуют о более тяжелом течении COVID-19 у беременных женщин по сравнению с общей популяцией взрослых людей. Однако в настоящее время показано, что заболеваемость у беременных новой коронавирусной инфекцией (НКИ) COVID-19 значительно выше, чем в популяции. В целом, у беременных клинические характеристики НКИ COVID-19 схожи с общей популяцией, часто наблюдается бессимптомное течение", - говорится в документе.

Группа риска

Беременные старше 35 лет с ожирением, диабетом и высоким давлением находятся в группе риска по тяжелому течению коронавирусного инфицирования, следуют из рекомендаций Минздрава.

"Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют беременные старше 35 лет, имеющие избыточную массу тела (ожирение), сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности. Дополнительным фактором повышенного риска заражения COVID-19 является работа в здравоохранении или других общественных профессиях", - говорится в документе.

В нем отмечается, что беременность в целом создает предрасположенность к респираторным вирусным инфекциям. "В эпидемию 2009-2010 гг. заболеваемость беременных свиным гриппом, вызванным вирусом A(H1N1)09 достигала 27,9%. Кроме того, известно, что и SARS-CoV, и MERS-CoV вызывают тяжелые осложнения при беременности, в том числе необходимость в эндотрахеальной интубации и госпитализации в отделение реанимации, а также приводят к почечной недостаточности и смерти. Процент смертности от инфекции SARS-CoV среди беременных составляет до 25%", - следует из текста.

"В настоящее время имеется недостаточное количество данных, которые носят противоречивый характер, о влиянии НКИ (новой коронавирусной инфекции) COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19", - говорится в методичке.

Лечение на дому

Беременные с легким течением новой коронавирусной инфекции могут получать лечение на дому, показаниями к госпитализации являются только среднетяжелые и тяжелые формы заболевания, следует из рекомендаций Минздрава.

"Показаниями к госпитализации беременных с COVID-19 во всех случаях являются среднетяжелые и тяжелые формы заболевания. При легкой форме заболевания беременные могут получать лечение в домашних условиях под контролем участкового терапевта и акушера-гинеколога женской консультации при условии, что это возможно с логистической точки зрения и что мониторинг состояния женщины может быть обеспечен без ущерба для безопасности ее семьи", - говорится в рекомендациях.

Лечение пациенток в медицинских учреждениях должно проходить в моностационарах или изолированных помещениях, оснащенных средствами индивидуальной защиты. В документе также отмечается, что этиотропное лечение, направленное на устранение причины возникновения COVID-19, женщин в период беременности и кормления грудью в настоящее время не разработано. "Рекомбинантный интерферон альфа-2b, противомалярийные препараты противопоказаны к применению во время беременности. Применение рекомбинантного интерферона альфа-2b при беременности проводится по решению врачебной комиссии и только в случае, когда предполагаемая польза терапии для матери превосходит потенциальный риск для плода", - указано в тексте.

При этом возможно назначение противовирусных препаратов с учетом их эффективности против нового коронавируса по жизненным показаниям.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 719 400 случаев заражения, выздоровели 3 131 760 человек, умерли 69 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.