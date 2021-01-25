Мультфильм "Душа" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Американский мультфильм "Душа" стал лидером российского проката, собрав 268,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 21 по 24 января.

Мультфильм режиссера Пита Доктера вышел в российский прокат 21 января. Школьный учитель музыки Джо Гарднер, всю жизнь мечтавший достичь больших высот в музыкальном мире и стать великим артистом, успешно проходит прослушивание в одну из известнейших музыкальных компаний. Возвращаясь домой, Джон не замечает открытый люк, падает в него и погибает. Душа учителя попадает в мир, в котором она должна обрести новые мечты и таланты, а затем вновь переродиться в мире людей. Роли озвучивали Джейми Фокс, Тина Фей, Грэм Нортон, Рэйчел Хаус, Анджела Бассетт и другие актеры.

На второй строчке рейтинга оказался российский фильм "Последний богатырь: Корень зла", который вышел в отечественный прокат 1 января и собрал за минувшие выходные 74,2 млн рублей. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко стала продолжением семейного фэнтези "Последний богатырь". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны 26 октября 2017 года. Главные роли в картине сыграли Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие.

Третье место по кассовым сборам занял фильм-катастрофа "Огонь" режиссера Алексея Нужного, собрав 57,1 млн рублей в минувшие выходные. Премьера фильма в РФ состоялась 24 декабря. Роли в кинокартине исполнили Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и другие.