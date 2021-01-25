Резиденты "Сколково" разработали систему для удаленной сдачи экзаменов в вузах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компании VisionLabs и Examus, резиденты кластера информационных технологий фонда "Сколково", разработали систему на основе компьютерного зрения LUNA Exam, которая включает систему онлайн слежения за экзаменом Examus и биометрическую верификацию. Решение позволит проводить экзамены и тестирования в вузах без списываний и подлогов, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Использование биометрической верификации пользователей в Examus автоматизирует подтверждение личности студента и повысит ее точность, а также расширит возможности аттестации обучающихся, которые находятся в отдаленных населенных пунктах. Это особенно актуально для обеспечения контроля во время сдачи экзаменов и тестирований в период массового перехода на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Examus в настоящее время предоставляет сервис онлайн-прокторинга - системы слежения за тестированием или экзаменом в онлайн-режиме - для более 100 вузов и компаний в РФ и за рубежом. Решение запатентовано и входит в реестр отечественного программного обеспечения. По словам председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, VisionLabs занимается разработкой комплексных продуктов в области компьютерного зрения, которые помогают повысить эффективность и безопасность цифровых сервисов.

"Новое решение VisionLabs, разработанное совместно с еще одним резидентом "Сколково" компанией Examus, актуально для всей сферы образования, которая в текущей эпидемиологической ситуации кардинально и стремительно меняется. Возможность подтвердить личность студента с помощью биометрической аутентификации поможет значительно расширить перспективы дистанционного обучения", - цитирует пресс-служба Дворковича.

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков отметил, что совместный продукт повысит безопасность сервисов онлайн-прокторинга, что позволит конечным заказчикам с большей уверенностью внедрять инструменты для дистанционного образования и экзаменации, а также в целом ускорит внутренние процессы цифровой трансформации.

Принцип работы новой системы

Для регистрации учетной записи в LUNA Exam студент должен зайти на сайт сервиса онлайн-прокторинга или системы управления обучением вуза, ввести адрес электронной почты, загрузить скан паспорта и сфотографироваться на веб-камеру компьютера. Система автоматически считывает все данные и за доли секунды сравнивает селфи и изображение в паспорте. Если они совпадают, то регистрация успешно завершается.

Непосредственно в ходе экзамена студенту нужно только ввести адрес электронной почты и посмотреть в веб-камеру. LUNA Exam сравнит лицо в кадре с фотографией из базы биометрических шаблонов. И в случае успешной верификации студент будет перенаправлен на страницу Examus для начала прохождения экзамена или тестирования.

Если система обнаружит попытку подлога фото, то доступ будет заблокирован. Для защиты от использования распечатанной фотографии или видео с экрана другого устройства в LUNA Exam используются алгоритмы Liveness, которые проверяют настоящий человек перед камерой или нет. Таким образом, система защищена от подмены экзаменуемого и сдачи тестирования за другого студента.

"Во время экзамена система онлайн-прокторинга анализирует поведение испытуемого. Оценивает перекрытие лица и глаз, положение головы и направление взгляда, наличие или отсутствие разговоров. Кроме того, отслеживается наличие посторонних в кадре и постоянное нахождение студента в поле зрения камеры. Верификация личности также идет на протяжении всего сеанса", - пояснили разработчики.

В фонде добавили, что LUNA Exam может использоваться не только в образовательных учреждениях, но и для проведения профессиональной сертификации и аттестации, корпоративного обучения и рекрутинга. В планах VisionLabs и Examus предоставлять возможности онлайн-прокторинга с биометрией как в России, так и за рубежом. В возможности сервиса также входит быстрая локализация продукта и адаптация под образовательную платформу.