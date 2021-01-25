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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,95

В Москве этот показатель за сутки опустился с 0,92 до 0,88

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился с 0,96 до 0,95. В Москве этот показатель за сутки опустился с 0,92 до 0,88, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Только в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался чуть выше единицы. Это Нижегородская и Иркутская области, где он составил 1,01. В Подмосковье, Воронежской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае показатель равен 1.

В Ростовской области он пятый день подряд держится на отметке 0,99, в Архангельской области составил 0,98, а в Санкт-Петербурге опустился до 0,86.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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