Ученые МЧС в течение года подготовят 20 госстандартов по безопасности

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) в течение года подготовят 20 государственных стандартов (ГОСТ) в области предупреждения и безопасности, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил замначальника института Игорь Сосунов.

"Результатом деятельности по стандартизации стала разработка девяти госстандартов в 2019 году, 12 - в 2020. В 2021 году будут готовы еще 20 документов", - процитировали его в институте.

По словам Сосунова, стандартизация позволит обеспечить качество и безопасность работ, совместимость и взаимозаменяемость элементов систем предупреждения и спасения, существенную экономию ресурсов.

С 1 июня 2021 года вступит в действие национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, который впервые разработан в России. Он устанавливает основные положения по разработке документов планирования, содержащих мероприятия по эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Он предназначен для работников федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов РФ и работников организаций, занимающихся планированием мероприятий по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы. В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС, которым может быть радиоактивное загрязнение или химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение и так далее.