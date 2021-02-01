"Кто-то на лекциях в душе моется". Первокурсники — о том, как пандемия повлияла на учебу

С 7 февраля российские вузы смогут вернуться к очным занятиям. Но весной прошлого года коронавирус перевернул планы тысяч выпускников — они доучивались в школе дистанционно, сдавали ЕГЭ позже, чем обычно, а, поступив в вузы, вскоре ушли заниматься и даже сдавать первые в своей жизни сессии онлайн. "Документы в вузы я подавала восемь часов подряд" Елена, москвичка, учится в Литературном институте им. Горького Как-то раз весной, незадолго до локдауна, я прогуляла школу. Было так лень вставать, что я подумала: останусь дома, к ЕГЭ поготовлюсь. А вечером того же дня меня покусал мой кот и я попала в больницу. Больше я в школу так не вернулась, и это расстраивает меня до сих пор: я очень ее любила. У нас не было злых учителей, на нас никогда не повышали голос. Однажды в девятом классе я всю ночь проплакала, потому что рассталась с "любовью всей своей жизни", и, когда пришла в школу, мне было дурно, руки тряслись. Первое, что спросил учитель, — нужен ли мне чай. А потом сказал: "Может, тебе поспать надо?" И я проспала целый урок в кабинете с выключенным светом. Когда мы ушли на дистант, у меня поначалу были стадии "отрицание, торг, депрессия". Я лежала, наедалась, смотрела "Игру престолов". Потом взяла себя в руки: часики тикали.

Я вставала, как если б мне надо было ехать в школу — в семь-восемь утра. Но вместо того, чтобы краситься и собираться, занималась своими делами. Сначала — спортом, потому что за время "лежания" я откровенно опоросятилась. Потом повторяла правила по русскому языку, решала вариантики ЕГЭ

Дальше были уроки в Zoom, но нас на них особо не нагружали. А после я опять могла почитать что-то из истории, посоставлять какие-то таблицы. Ну а когда стало понятно, что мы уже никуда не выйдем, я уехала на дачу с подружкой. Я ей помогала с сочинениями, она мне — с английским. Мы кайфовали! В общем, такая учеба — без беготни и в удовольствие — оказалась для меня гораздо продуктивнее. Единственный минус онлайна — там невозможно вести оживленную дискуссию, постоянно все сводится к тому, что один человек вещает, а все слушают. Там все как будто мертвое. Изначально я готовилась не к ЕГЭ, а к Всероссийской олимпиаде по литературе. Если выиграть ее или стать призером, можно поступить в любой вуз, где она котируется. Но в конце ноября 2019 года меня отсеяли. К ЕГЭ я была не готова, времени оставалось мало, и я тяжело все это переживала. Готовиться начала только в январе. Так что весь "выигрышный" месяц, который мы получили из-за того, что экзамены отложили, я проучилась. И конкретно для меня было очень хорошо, что так вышло. Литературу я сдала на 97 баллов, русский — на 96. Помню, с начала года все девочки суетились, планировали выпускные наряды: "У меня будет платье, как у диснеевской принцессы, я сделаю вензеля на голове, а еще ноготочки, и на каждом — по стразику". Выпускной у нас в итоге был — неофициальный, "подпольный". А в школу за аттестатом я даже не пришла сама — его забрала моя мама, пока я сидела на даче. Я подавала документы в пять вузов. И хотя их принимали онлайн, это была такая нервотрепка! Нужно было сканировать, и на одних сайтах все принимали в формате PDF, на других — еще в каких-то. Кто-то требовал у меня скан моей золотой медали, а я не понимала, как его сделать. Это все было несложно, но муторно и тошно. В первый день я подавала документы восемь часов подряд! А потом еще несколько дней были переписки с приемными комиссиями: тут фотография не та, тут подпись не читается, надо переделать гелевой ручкой…

Поскольку я поступала на творческие специальности, мне везде нужно было сдавать дополнительные вступительные экзамены. Суммарно их получилось 15, и это приводило в ужас. То, что они проходили дистанционно, было плюсом. В одном вузе я поступала на журналистику, и там были тесты на общую эрудицию с вопросами вроде "из какого порта выходил Христофор Колумб, совершая путешествие в Америку". В нескольких местах были собеседования.

Как только у меня появился Instagram, я стала снимать видосы, пытаться показывать свою харизму, поэтому на онлайн-площадках я чувствую себя очень комфортно. И это было плюсом, потому что те, кто тебя "собеседуют", видят, уверен ты в себе или нет. Так что ущерба от того, что эти экзамены проводились не вживую, я не почувствовала

К тому же как-то у меня было два собеседования в один день, и в реале нужно было бы торопиться с одного на другое. В итоге я прошла в Литературный институт, как и хотела. Последний экзамен был, кажется, 20 августа, и на отдых перед учебой времени почти не осталось. Поэтому первые месяцы семестра я была никакая. Был период, когда я включала пары и не вставала с кровати. Иногда спала. В общем, дала себе возможность восстановить жизненные силы. Я до сих пор ни разу не была в своем институте "вживую". Занятия у нас проходят на платформе Pruffme. Там можно писать в чат, а можно подключаться с видео, — но нас не заставляют это делать. И тут "инстаграмный опыт" тоже играет мне на руку: многие мои однокурсники зажаты, предпочитают исключительно писать, а меня преподаватели запоминают как девочку, которая не боится включить видео. Это недурно работает на репутацию, и в сессию я сдавала только один экзамен — остальное получила автоматами. Мне нравится, что я просыпаюсь, никуда не тороплюсь, разговариваю с компьютером. Во время пары могу параллельно делать свои дела, например рисовать. Единственное, что в реале было бы гораздо лучше, это творческий день, когда мы обсуждаем тексты кого-то из сокурсников. Но так, как есть, тоже некритично. Из минусов — бессонница. Бывало, я ложилась в полночь и лежала до семи утра, потому что сон не шел. Но сейчас каникулы, и я могу позволить себе по ночам делать свои творческие заварушки и получать от этого удовольствие, а просыпаться в два часа дня. Правда, из-за этого я почти не вижу дневного света. Недавно заметила, что когда выхожу на улицу, первые минуты даются тяжело — глаза не адаптируются. Первое время я мечтала о ранних подъемах, кофе, выходе из метро в центре, перекурах между парами… Литинститут находится в особняке на Тверском бульваре, и мне очень хотелось почувствовать его дивную, старинную, камерную атмосферу, ворваться в студенческую жизнь расписной красоткой. Но от того, что я буду грустить и переживать, ничего не изменится. Пришлось найти прелести вот в этом всем. Но выхода на очку я прямо жду. "Я беру ноутбук в кровать и включаю лекцию. А иногда отмечаюсь и засыпаю" Л., учится на журналиста в одном из московских вузов (имя и название попросила не указывать), приехала из Саратовской области Сколько я училась в школе, у нас почти каждую весну объявляли карантин, и мы сидели дома месяц-два. Поэтому сначала все было привычно. Потом мы стали думать: "Блин, ну не может быть, что мы так и не вернемся в школу!" А потом мы в это поверили и стали потихоньку это осознавать. Наши учителя очень долго привыкали к удаленке. Уроки проходили в Skype, для такого большого количества людей это крайне неудобная платформа. На Zoom никто и не думал переходить. Первое время все было очень несуразно, занятия постоянно срывались. К тому же их сократили до 35 минут. В итоге мы самостоятельно делали какие-то задания, а на уроках только восполняли пробелы. Время высвободилось значительно, и это был плюс: можно было больше готовиться к ЕГЭ. К тому же его отложили. Возможно, поэтому я сдала экзамены лучше, чем планировала.

Но минусы были: чем дольше ты занимаешься, тем больше выгораешь. Когда долго постоянно готовишься, уже не знаешь, что тебе нужно от этой подготовки. Потому что ограничиваешь себя, думаешь: вот я пойду гулять, а мог бы сидеть решать тесты. В какой-то момент у меня стали опускаться руки, было трудно заставить себя встать и что-то сделать

Иногда не хотелось даже ни с кем разговаривать, и уж тем более — учиться. Я все-таки давала себе отдыхать. Съездить на дачу на пару дней, просто выйти из дома, дойти до Волги, полежать немножко на солнце. Появлялись силы. Пока я училась в школе, каждый год смотрела на выпускников и мечтала, что у меня тоже однажды будут выпускной и последний звонок. И мне тяжело было смириться с тем, что их отменили. А некоторые девочки у нас с апреля-мая шили платья или заказывали их за границей за бешеные деньги. И когда выяснилось, что все отменяется, были ужасные истерики. Я тоже подумала: "Как так, я же купила платье, сделаю все, чтобы его надеть!" Аттестаты нам выдавали на заднем дворе школы. Принесли шарики, включили музыку, мы стояли там в масках и перчатках рядом с мусорными баками и по очереди заходили за аттестатами в спортзал. Наш класс потом все-таки пошел в ресторан на банкет — не знаю, насколько это было легально, но так делали многие. А в параллельном классе выпускного не было, и дорогие платья девочек так и остались дома. Думали ли мы, что можем заразиться? Мне кажется, сутки напролет! После этого банкета я две недели не виделась с бабушкой и вообще никуда не ходила.

Я подавала документы в пять вузов одновременно, в некоторых из них кроме ЕГЭ были собеседования и тесты в Zoom. Мне говорили, что очно это было бы гораздо тяжелее: беготня вживую, очереди по несколько часов, накаленная обстановка… Моя подруга поступала на архитектурный, ее экзамены было невозможно провести дистанционно. Она подавала документы в Самару и Саратов, и ей нужно было успеть на вступительные и там, и там. А на дистанте таких проблем нет. И тратиться на дорогу, жизнь и жилье на время экзаменов не надо. А еще, когда видишь списки поступивших и понимаешь, что куда-то не проходишь, нужно успеть перекинуть оригинал аттестата в другой вуз. Так пришлось бы ехать, торопиться, а мы делали это, просто нажимая кнопку. В Москву я поехала только в сентябре — уже учиться. Общежитие оказалось слишком далеко от вуза, и мы с подругой сняли комнату в хостеле. Мы не очень думали о риске заразиться — тогда было как-то спокойнее, а в хостеле чисто, все обрабатывалось, всюду стояли санитайзеры. Но в вузе мы бывали всего пару раз в неделю, а в конце октября ушли на удаленку. Я уехала домой — не было смысла оставаться и платить за жилье.

Сначала я пыталась просыпаться за час до пары — привести себя в порядок, поесть. Потом стало очень лень. Пара начинается в 9:00, я ставлю будильник на 8:55, беру ноутбук в кровать и включаю лекцию. А иногда отмечаюсь, выключаю микрофон и засыпаю. Или завтрак готовлю

Когда учишься очно, надо собраться, доехать, и в вузе тебе спать уже почти не хочется. Можно, конечно, сказать, что дело во мне и мне не хватает самоорганизации, но у нас это абсолютно все студенты ощущают. Конспекты на всю группу писали пара человек. Режим сбился: иногда не спишь до пяти утра. И спина болит, когда постоянно сидишь. Спасибо, что есть ноутбук, с которым можно полежать. На некоторых парах нас просят включить камеры, мы обсуждаем что-то. Это очень интересно, но раздражает, что в Zoom неудобно дискутировать: пока ты услышишь вопрос, включишь микрофон, кто-то тоже начинает говорить, вы друг друга перебиваете, потом молчите, ждете, когда кто-то что-то скажет… Часть зачетов у нас прошла тестами, мы решали их коллективно. Что-то сдавали в Zoom. Старшекурсники рассказывают, что требования на экзаменах изменились. Преподаватели говорят: "Нельзя сейчас в полной мере спросить с вас теорию, потому что вы можете напечатать сколько угодно текстов, взять телефоны и все это положить перед ноутбуком". Поэтому они делают упор на практические задания — дают что-то, что нельзя списать. И все понимают, что на дистанте некоторые предметы трудно объяснить по-настоящему хорошо. Преподаватель латыни в начале семестра говорил, что на экзамене будет давать нам переводить Библию. А на последней консультации сказал: "Отличайте, пожалуйста, существительное от глагола, я больше вас ни о чем не прошу!" Когда мы с одногруппниками приезжаем в университет, берем кофе, идем по коридору, — у нас ощущение, что это происходит не с нами. Это что-то заоблачное, как будто праздник какой-то! Хотя обычно студенты каждый божий день ходят в институт, и для кого-то это каторга, для кого-то просто — есть оно и есть. А для нас сейчас — прямо событие большое. "Для "зумеров" в дистанте не было чего-то необычного" Марат, приехал из Уфы, учится в Высшей школе экономики Весной у нас был карантин по ОРВИ, и из-за ковида мы с него просто не вернулись. Школа, где я учился, считается одной из лучших в Уфе, и учителя там "дружат" с компьютерами. У нас давно были электронные дневники, презентации на уроках. Сложнее всего было с математикой: на компьютере сложно воспроизводить дроби. Учительница пыталась "рисовать" цифры мышкой — получались каракули. Но для нас, "зумеров", в дистанте не было чего-то необычного. Сначала нам говорили: "Вас точно выпустят, не может быть такого, чтобы детей перед ЕГЭ закрыли дома и не дали нормально учиться". Но в апреле стало ясно, что в класс мы не вернемся. А потом отложили ЕГЭ.

У тех, кто менее дисциплинирован, учеба "расползалась" — я знаю, что наша параллель сдала экзамен хуже, чем выпускники прошлого года. Я сдал примерно как планировал. Трудно было психологически — приходилось повторять все снова и снова. А как бы хорошо ты ни готовился, ты не можешь делать это днями напролет

Во время ЕГЭ стояла страшная жара, я слышал, кого-то забирали на скорых. Экзамен длился в среднем 3,5–4 часа, и мы писали работы в масках. Мне это не мешало. Когда ты год готовишься к чему-то, то потом не обращаешь внимания на такие вещи. Аттестаты нам сначала хотели развезти по домам, но потом мы все же пришли за ними в школу. Нас запускали по очереди, и на фотографиях мы стоим на расстоянии 1,5 метра друг от друга. А выпускные отменили, когда уже был заказан ресторан. Сказали, что на улицах устроят рейды — будут искать молодых людей в смокингах и дам в вечерних платьях. Но родители все-таки сделали нам праздник. Рестораны опасались санкций, и банкет организовали в здании одного ведомства — какого, говорить не буду, чтобы у них не было проблем. Они сказали никак не упоминать их в соцсетях и не указывать геолокацию. Это, конечно, было не суперзаконно, а некоторые учителя не пришли — опасались заразиться. И мы тоже понимали, что это опасно. Но и не пойти было бы странно.

Выпускники прошлых лет рассказывали, что подавать документы в московские вузы сложно — сначала едешь в одно место, потом мчишься в другое, чтобы все успеть. А у нас это было онлайн — нужно было просто распечатать и отсканировать документы. У меня золотая медаль и нетворческая специальность, поэтому дополнительных экзаменов я не сдавал. Я прошел в Вышку, как и хотел. В Москву поехал только осенью — уже учиться. Мне кажется, если пандемия как-то и повлияла на процесс поступления, то, скорее, в положительную сторону. Она подтолкнула к развитию технологий — это и так перешло бы в онлайн-формат, но переходило бы дольше. Мы переживали, что сайты "упадут", когда все будут подавать заявления, но вроде все было нормально. У нас общежитие квартирного типа — две комнаты по три человека в каждой, кухня. Страха, что в общежитии проще заразиться, у меня не было и нет. Скорее, было облегчение, что я буду жить вне своей семьи. Я молодой, и со мной вряд ли что-то случится, даже если я заболею, а в Уфе у меня есть пожилые родственники, и к ним было очень тревожно ездить. Первые два месяца шла абсолютно обычная учеба, разве что на занятиях мы сидели в масках. Потом нас перевели на смешанный формат: мы ездили только на семинары, лекции проводили онлайн. А в конце ноября мы ушли на удаленку полностью. Я сразу уехал домой. Я ношу брекеты, они обслуживаются в Уфе, и мне в любом случае нужно ездить туда раз в месяц. Так что повезло: я "зацепил" сразу три похода к ортодонту. В январе я вернулся, хотя мог бы и остаться дома. Почему? Просто в Москве круче, чем в Уфе. Темп жизни прикольнее. Я обожаю Москву в плане архитектуры, хочется изучать город, просто гулять по улицам. На лекциях не требуют включать видео. Хотя два-три студента обычно все же сидят с камерами, чтобы как-то поддержать преподавателей. Потому что полтора часа вещать в никуда — просто в компьютер — это очень странно. Я бы на их месте с ума сошел!

Но можно не включать и спокойно лежать на диване или готовить еду. По-моему, это очень хорошо — ты делаешь два дела сразу. Знаю, что кто-то во время лекций в душе моется