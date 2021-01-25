Создатели крымской вакцины от коронавируса намерены начать испытания на мышах в феврале

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ) намерены в начале февраля начать испытания разрабатываемой ими вакцины от коронавируса на генно-модифицированных мышах, сообщил в понедельник ТАСС проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Студентка первого медицинского факультета КФУ Лия Сорокина во время онлайн-встречи президента России Владимира Путина с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества рассказала, что вместе с коллегами участвовала в создании одного из вариантов вакцины от коронавируса, для которой сейчас проводятся доклинические испытания. Глава государства сказал, что в КФУ трудятся высококлассные преподаватели, а также университет в числе 13 вузов страны занимается разработкой вакцины от COVID-19.

"Вакцина готова, проходит доклинические испытания. На "клинику" еще не выходили и на добровольцах не пробовали, потому что нужно понять, насколько эффективно на нее вырабатываются антитела и насколько она эффективно защищает. Мы купили генно-модифицированных мышей, подписан договор, они должны приехать в начале февраля. Это мыши, которые болеют коронавирусом, мы их проиммунизируем и посмотрим <...> насколько эффективно все срабатывает", - сказал Кубышкин.

Ученый отметил, что "эксперимент довольно дорогостоящий, вложили деньги, университет купил эту партию мышей почти на 1 млн рублей". "Много непонятных моментов, которые требуют проверки. Но можно сказать однозначно, что антитела вырабатываются. Нужно проверить, насколько высокий титр, насколько это будет эффективная защита", - добавил он.

После этой стадии ученые планируют начать испытания крымской вакцины на людях.

Испытания вакцины

Вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок в декабре сообщал, что у животных, на которых проходит испытание вакцины, обнаружили формирование антител. Разработчики планируют сравнить течение болезни у мышей из контрольной группы и у мышей, которых вакцинировали перед заражением. Будет определена оптимальная доля вакцины, оценка побочных явлений, после чего перейдут к клиническим испытаниям на человеке.

В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител.