Люк Бессон получил статус свидетеля в деле об изнасиловании

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/ Французский режиссер и сценарист Люк Бессон, обвиняемый в изнасиловании, получил в понедельник статус свидетеля с правом защиты на период предварительного расследования. Об этом сообщил его адвокат Тьерри Марамбер.

По его словам, "такой статус режиссер получил после допроса, проведенного следственным судьей". Сам Бессон категорически отвергает все обвинения.

В мае 2018 года стало известно, что 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с Бессоном в отеле "Бристоль", расположенном недалеко от Елисейского дворца.

Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Однако токсикологический анализ крови, взятый у актрисы в конце мая, оказался отрицательным.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако спустя несколько месяцев парижский судебный следователь возобновил его в связи с новым иском, поданным Ван Рой.