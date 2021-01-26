Власти Калифорнии смягчили ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Власти Калифорнии смягчили ограничения, введенные на фоне пандемии нового коронавируса в большинстве округов этого американского штата. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

По его данным, с понедельника на территории штата перестал действовать указ, предписывающий жителям не покидать свои дома без необходимости. Кроме того, отменен комендантский час, действие которого распространялось на промежуток с 22:00 до 05:00. Соответствующие ограничительные меры были введены губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в конце декабря прошлого года на фоне роста числа случаев заражения и резкого снижения числа свободных коек в отделениях реанимации.

AP подчеркивает, что ограничения смягчены именно на уровне властей штата. Действие рекомендаций, предписывающих жителям оставаться дома, сохранится в некоторых округах Калифорнии в соответствии с предписаниями местных властей. При этом, по данным агентства, не исключено, что в некоторых городах они также скоро могут быть отменены. По оценкам AP, смягчение ограничений вызвано улучшением ситуации с распространением инфекции, доступностью больничных коек, а также вакцинацией населения.

Калифорния на прошлой неделе стала первым американским штатом, где число заразившихся новым коронавирусом превысило три миллиона. На данный момент, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в штате насчитывается свыше 3,18 млн зараженных, умерли более 37,2 тыс. человек. Всего в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.