Лавины и оползни в горных районах некоторых регионов могут привести к ЧС на ЛЭП

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сход лавин, оползни и селевые потоки в горных районах некоторых регионов России могут привести к ЧС, связанным с повреждением линий электропередачи, мостов и нефтепроводов. Об этом говорится в прогнозе чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера на территории России, который подготовили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня в горных районах отдельных субъектов Дальневосточного ФО (Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ), Сибирского ФО (Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Кемеровской областей), Южного ФО (Крым, Адыгея, Краснодарский край, город Севастополь), Северо-Кавказского ФО (районы Республик Северного Кавказа), обусловленных перекрытием дорог, повреждением опор ЛЭП и мостов, газо-, водо-, нефтепроводов, жилых домов, нарушениями жизнедеятельности населения и работы дорожных служб в результате активизации экзогенно-динамических процессов (лавины, локальные оползни, селевые потоки, карстово-суффозионные процессы, провально-суффозионные процессы, обвалы, антропогенная деятельность)", - говорится в прогнозе.

Кроме того, как отмечается в прогнозе, есть риск ЧС, которые связаны с авариями на электроэнергетических системах на Чукотке, Алтае, Хакасии, северной и центральной частях Красноярского края, Алтайского края, Томской области, Карелии, Архангельской области и Ненецкий АО. Вместе с тем, наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения прогнозируется в Хабаровской крае, Приморском крае, Сахалинской, Амурской, Томской, Новосибирской областей, а также в Ингушетии, Северной Осетии-Алании и Чечне.