Изготовитель ракет "Союз" планирует провести вакцинацию сотрудников от коронавируса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует провести вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"АО "РКЦ "Прогресс" планирует проводить вакцинацию сотрудников", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в РКЦ, сейчас идет подготовительная организационная работа. "Вакцинация будет проводиться на добровольной основе с учетом медицинских противопоказаний по мере поступления вакцины", - подчеркнули в пресс-службе. Там также напомнили, что массовая вакцинация населения не из групп риска в Самаре, где находится предприятие, начнется с начала февраля.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет-носителей "Союз", разработчиком спутников, в том числе "Ресурс-П".

Ранее в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры сообщили ТАСС, что сотрудникам всех филиалов, в том числе на космодромах Байконур и Восточный, сделают прививку от коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 99,2 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 738 690 случаев заражения, выздоровели 3 150 763 человека, умерли 69 918. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.