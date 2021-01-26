В 12 субъектах РФ зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 12 субъектах РФ, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 3 неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах Российской Федерации и 9 центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди детей в возрасте до 2 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано. В одном субъекте зафиксировано незначительное превышение в возрастных группах от 3 до 6 лет. Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет также зафиксировано незначительное превышение эпидпорогов в одном субъекте РФ. В то же время среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 48 субъектах страны.

По данным ведомства, за третью неделю 2021 года было обследовано 9 477 человек с признаками ОРВИ, всего проведено 68 860 исследований. Прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (более 85,9 млн человек), напомнили в Роспотребнадзоре.