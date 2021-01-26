Роскомнадзору понадобится более 5 млрд рублей на перевод услуг в онлайн-формат

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Расходы Роскомнадзора на перевод услуг в электронный формат составят 5,6 млрд рублей, следует из программы цифровой трансформации ведомства, опубликованной на портале координации информатизации госведомств.

В 2021 году на цифровизацию услуг ведомства будет потрачено 1,933 млрд рублей, в 2022 году - 1,914 млрд рублей, в 2023 - 1,773 млрд рублей. Общий объем расходов составит 5,622 млрд рублей.

Согласно программе, к 2023 году в онлайн-формат переведут регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, лицензирование услуг связи, услуги по присвоению радиочастот, лицензирование в области телевизионного вещания и радиовещания и регистрация СМИ.

Целями программы является повышение удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; снижение издержек государственного управления; создание условий для повышения собираемости доходов и сокращения теневой экономики за счет цифровой трансформации; повышение уровня надежности и безопасности информационных систем, технологической независимости информационно-технологической инфраструктуры от ИКТ-оборудования и программного обеспечения, происходящих из иностранных государств; обеспечение уровня надежности и безопасности информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры, а также повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности в рамках контрольно-надзорной деятельности.