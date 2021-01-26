Вузам в Хабаровском крае разрешили вернуться к очной форме обучения

ХАБАРОВСК, 26 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили высшим учебным заведениям вернуться к очной форме обучения с учетом ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что эпидемическая ситуация во многих регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению. Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах было рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте.

"Штаб рекомендовал руководству вузов, по согласованию с учредителями учебных заведений и учитывая их сформированные графики работы, возвращаться к очной форме обучения", - сказали в пресс-службе по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как уточнили ТАСС в министерстве, каждый вуз примет решение о возврате к очному обучению самостоятельно в зависимости от расписания. На дистанционное обучение вузам региона было рекомендовано перейти в октябре.

"Принято решение на текущей неделе число ковидных коек сократить еще на 333 места. К нормальному режиму работу после санитарно-эпидемиологических мероприятия вернутся детский клинический центр медицинской реабилитации "Амурский" и корпус кожно-венерологического диспансера в Хабаровске", - сказали в пресс-службе.

Штаб также поддержал предложение разрешить предприятиям общественного питания работать до 00:00, как это было в новогодние каникулы. Сейчас режим работы установлен до 23:00. В ближайшее время могут начать работу и закрытые пока детские игровые комнаты. При этом в регионе сохраняются требования к соблюдению масочного режима, дезинфекции, социального дистанцирования.

О ситуации с коронавирусом в регионе

Ситуация с заболеваемостью в Хабаровском крае остается напряженно-стабильной. Ежедневный прирост сохраняется на уровне около 300 случаев в день. Чаще остальных заражаются граждане в возрасте от 50 до 64 лет. Высоким остается уровень заболевания и в категории старше 65 лет. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано свыше 42,7 тыс. случаев заболевания. Умер 241 человек.