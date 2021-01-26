Четыре задержанных на незаконной акции в Москве подростка не жаловались на действия МВД

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Четверо задержанных в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января несовершеннолетних были доставлены в отделение МВД РФ по району Фили-Давыдково, они отпущены домой и не жаловались на действия полиции. Об этом на своей странице в Instagram сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В связи с обращениями правозащитников о задержании несовершеннолетних 23 числа, доставленных в отдел МВД России г. Москвы по району Фили-Давыдково, по нашему обращению ГУ МВД России по г. Москве провело проверку. Действительно, туда были доставлены 4 ребенка, к ним были приглашены родители, двое несовершеннолетних 14 лет, одна девочка 15 лет и один молодой человек 17 лет", - отметила Москалькова.

По ее словам, в отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". "В отношении 17-летнего молодого человека составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5. Все подростки были отпущены домой. В отделе МВД России г. Москвы по району Фили-Давыдково был введен план "Крепость", доступ был ограничен. Ни родители, ни несовершеннолетние с жалобами на действия сотрудников не обращались", - подчеркнула Москалькова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала, что полицейские задержали около 15 несовершеннолетних на несанкционированной акции в Москве. По ее словам, самым маленьким из них было 9 и 12 лет. Кузнецова отмечала, что многие несовершеннолетние уже отпущены, а задерживали их, чтобы передать законным представителям.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным полиции, в Москве в акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщалось на сайте уполномоченного по правам человека столицы Татьяны Потяевой, задержаны были более тысячи человек.