"ВКонтакте" запустила платформу "Музейный гид"

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут познакомиться с культурными объектами страны с помощью сервиса "Музейный гид". Об этом говорится во вторник в сообщении компании.

В "Музейном гиде" представлены Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей русского импрессионизма, Эрарта, Музей космонавтики и другие локации. В будущем на платформе появятся музеи всех городов страны.

В основном разделе платформы можно найти каталог выставочных залов и галерей, изучить информацию о работе экспозиций в период пандемии и спланировать безопасное посещение музеев. Также в сервисе собраны подкасты, видео и истории экспонатов. Понравившиеся музеи можно добавить в "Избранное" и подписаться на уведомления о новых выставках.

Найти "Музейный гид" можно на вкладке "Сервисы" приложения "ВКонтакте" и в разделе "Мини-приложения" в десктопной версии, а также по ссылке.

Информационным партнером проекта стал портал "Культура.РФ".